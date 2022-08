Sunly juht: elektri hind ei oleks nii kõrge, kui rohkemad ütleksid „ei“

„Praegu on väga vähe tarbijaid, kes ütlevad, et kui hind on näiteks üle 500 euro MWh kohta, siis nad ei osta,“ ütleb Lepasepp. Taastuvenergiatootja Sunly asutaja ja tegevjuht selgitab, et elektri hinda aitaks langetada tarbimise juhtimine, kuid praegu näitavad tarbijad turule, et nad ostavad elektrit ükskõik mis hinnaga.

Ta meenutab, et elektribörs Nord Pool loodi selleks, et elektrijaamad omavahel konkureeriksid. Praegu on süsteemi suurim viga see, et vanu jaamu üritatakse turul hoida nii kaua kui võimalik ja see paneb ka hinnad tõusma.