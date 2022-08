Investorist tippsportlane Janek Õiglane: eesmärk on dividendidest ära elada

Õiglane kirjeldas, et tema investeerimisportfellist leiab hästi palju igavaid, kuid legendaarseid firmasid, nagu Apple, Microsoft ja Coca-Cola, samuti tervishoiusektori aktsiaid.

„Kui ma alustasin investeerimist väikeste summadega, siis oli küll nii, et kui (portfell - toim.) mingi päev läks 1% alla, siis mõtlesin, et täitsa lõpp, mille jaoks ma seda raha siia sisse panen. Nüüd olen aru saanud, et kui 4-5% võib päevas minna, siis ma isegi ei muretse sellepärast,“ sõnas kümnevõistleja.