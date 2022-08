Ma arvan, et see on tegelikult iduettevõtetele väga hea keskkond. Neil on võimalus kasutada ettevõtte loomiseks iseenda sääste ja tuttavate investeeringuid, olla paindlik ja luua lahendusi, mida on väga vaja. Kui ettevõte ei loo toodet, mida on inimestele väga vaja, siis see on üsna kasutu ja ei leia ilmselt ühiskonnas suurt kõlapinda.