Elektriautode tootja muudab suunda? Elon Musk: me vajame naftat ja gaasi

Reuters vahendas, et küsimusele, kas Norra peaks jätkama nafta ja gaasi puurimist, vastas Musk: „Ma arvan, et praegu on mõningad täiendavad uuringud õigustatud. Üks suurimaid väljakutseid, millega maailm on kunagi silmitsi seisnud, on üleminek jätkusuutlikule energiale ja jätkusuutlikule majandusele,“ ütles ta. „See võtab mõned aastakümned aega.“