Bitcoini on tabanud langustrend. Krüptovaluuta kukkus alla 20 000 dollari

Bitcoin langes täna koguni 2,3%, 19 527 dollarini, mis on viies päev langust. Samuti langesid Euroopa, Aasia ja USA indeksid. 20 000 dollari tase oli bitcoini esimene tugipunkt viimastel kudel, kust hind alati üles tagasi põrkas. Enne laupäeva ei olnud tema väärtus alates 14. juulist alla 20 000 dollari kukkunud ja augusti alguses kerkis lausa üle 25 000 dollari. See lühike tõusujooks katkes, kui intressimäärade tõstmise hirm süvenes. Bitcoin on alates 15. augustist langenud umbes 20%.

Fairlead Strategiesi Katie Stockton näeb pikaajalist toetust 18 300-19 500 dollari piirkonnas. Fundstrati strateeg Mark Newton on märkinud toetuspunktiks 19 000 dollarit. Samas kõige tähtsam on tema sõnul jälgida 17 500 dollari piiri, mis on juuni madalseisude lähedal. „Kui bitcoin langeb alla 20 000 dollari, siis järgmine mida vaadata on 18 900 ja seejärel 17 600,“ ütles Antoni Trenchev, kaasasutaja ja juhtivpartner Nexo's.