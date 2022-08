Euroopa Liit plaanib erakorralist sekkumist elektrienergia hinnatõusu peatamiseks

Pretsedenditu elektrihinna tõus, mis on viimase aasta jooksul tõusnud pea kümnekordseks, on suurendanud inflatsiooni ja pandeemiast taastuvate ettevõtete ja majapidamiste majanduslikku koormust. Järjest rohkem liikmesriike nõuavad hindade piiramist. Tšehhi Vabariik, kes on ELi eesistujariik, kavatseb 9. septembril kutsuda kokku energiaministrite erakorralise kohtumise. ELi sekkumiskava täpsed üksikasjad on alles väljatöötamisel ja diplomaatide sõnul võib ELi täitevorgan esitada üksikasjaliku kava juba sel nädalal.