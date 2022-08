Sügiseks prognoositakse veelgi kõrgemaid gaasihindu

Turueksperdid prognoosivad sügiseks veelgi kõrgemaid gaasihindu. Gazprom peatab hooldustööde tõttu Nord Stream 1 gaasitarned 31. augustist 2. septembrini. Venemaa riiklik gaasiettevõte on andnud märku, et kui tehnilisi probleeme ei esine, peaksid tarned pärast hooldustöid jätkuma endisel tasemel, ent turud näevad ka tarnete katkemise riski. Praegu töötab torujuhe ainult 20 protsendi ulatuses oma võimsusest, tarnides 33 miljonit kuupmeetrit päevas. Samal ajal põletab ettevõte Soome piiri lähedal asuvas Portovaja kompressorjaamas väikese tarnemahu tõttu tohutuid gaasikoguseid, sest Venemaa hoidlad on täis.

Euroopa Liidu liikmesriikide gaasihoidlad on keskmiselt 79-protsendilise täituvusega, suurima mahuga on Saksamaa 83 ja Prantsusmaa 91-protsendilise täituvusega. Prantsusmaa president Emmanuel Macron sõnas, et tulev talv elatakse selle gaasikogusega üle. Turuosalised aga kardavad, et juhul kui Nord Stream 1 kaudu enam gaasi Euroopasse ei tule, läheb järgmisel aastal elektritootmisega raskeks. Reedel tõusis Saksamaa 2023. aasta elektrifutuur 985 euroni/MWh, Prantsusmaa futuuri hind sulgus 1130 euro juures. Need on erakordselt kõrged hinnad, mis püsima jäädes mõjutaksid ka meie regiooni elektrihindasid. Kui on näha, et NS1 gaasitarned pärast hooldust taastuvad, võiks loota aga järgmise aasta futuuride hinnalangust ja hindade normaliseerumist.