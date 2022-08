ÖÖD Hötels avab esimese hotellikompleksi Soomes

Algfaasis paigutatakse alale kuus moodsat peegelklaasist hotellimaja. Hiljem on võimalus hotellimajade arvu suurendada kuni 50 ühikuni.

„Tegemist on väga privaatse ning looduskauni alaga. Uued ÖÖD majad tulevad olemasolevate camping majade asemele - kõikidest majadest avaneb kaunis merevaade ning külaliste kasutada on kaks privaatset liivaranda. Meile oli ka väga positiivseks üllatuseks kui hästi meid Soomes vastu võeti ning seda just kohalik omavalitsuse poolt. Kõik osapooled olid orienteeritud lahendustele ning esimeseks reaktsiooniks ei olnud kordagi „EI“,“ ütleb ÖÖD tegevjuht Andreas Tiik.