Modera lõi käed ERGOga ning laiendab kindlustustegevust

„Koostöös ERGOga alustame liiklus- ja kaskokindlustuse pakkumist meie automüügiplatvormil üle Baltikumi,“ ütles Modera juht Raido Toonekurg. Tema sõnul on koostöö ERGOga väga oluline ning näitab veelkord, et Modera tootearendus liigub õiges suunas.

ERGO kindlustuse jaoks on tarkvaraettevõttega koostöö samuti oluline osa nende digistrateegiast. „Digitaliseerimise edendamine on üks meie strateegilisi eesmärke. Soovime järjest enam vastata innovatsiooni hindavate klientide ootustele ning tagada ERGO edu ka pikas perspektiivis,“ kommenteeris ERGO partnersuhete osakonna projektijuht Nadežda Värk.