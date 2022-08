Ehitusturg jaheneb, üha rohkem projekte lükatakse edasi

AS-i Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov ütles, et neil on kõik projektid plaanipäraselt töös, kuid teatavat aeglustumist on siiski näha. „Erasektoris on näha uute projektide tuntavalt aeglasemat käivitamist, sest äriplaanid on vaja uute olude järgi ümber teha. Samas ongi kinnisvaraarendus pikaajaline protsess ja jätkatakse siiski projektide ettevalmistamist, et need sobilikul ajal ehitusse anda,“ sõnas ta.