Ukraina iduettevõtja lõi rakenduse, mis aitab IT alal efektiivselt tööd leida. Bernatska: sõda sundis meid kiiresti arenema

Olen ettevõtte Skyworker kaasasutaja, mis muudab tarkvara arendajate töö otsimise ja leidmise protsessi palju efektiivsemaks ja kiiremaks. Olen pärit Ukrainast, sündisin väikeses linnas Ukraina lääneosas, kuid suuremaks kasvades kolisime Kiievisse. Õppisin sealses Kiievi ülikoolis ja isegi õpingute ajal tahtsin palju tööd teha ja kogemust saada. Käisin ISIC firmas praktikal ja lõpuks sain ise praktikate organiseerijaks. Pärast seda töötasin väikeses tarkvaraarendajate firmas , kus tegin mitmeid erinevaid töid. Täitsin administratiivseid ülesandeid ja üldiselt aitasin kõiki sellega, mida oli parasjagu vaja. Võtsin kõrvale ka erinevaid IT alaseid kursuseid, mis käsitlesid erinevaid programme nagu javascript jne. See süvendas minus huvi IT vastu ja hakkasin sellest ka paremini aru saama. Kursustel kohtasin enda praegust kaasasutajat, kes tol ajal oli minu ülemus. Me üritasime koos temaga luua uut osakonda, kus IT kursuse lõpetanud saaksid töö leida. Samuti tahtsime, et see keskenduks ukrainlastele, kes tänu Krimmi okupeerimisele 2014. aastal töötuks jäid. Kui sellega hakkama saime, tahtsime osakonda suuremaks teha, et veelgi rohkem inimesi aidata, kuid selles ettevõttes ei olnud see kahjuks võimalik. Seejärel mina ja mu kaasasutaja otsustasime, et loome ise ettevõtte – vägagi traditsioonilise värbamisbüroo. Siis ei olnud meie firmal infotehnoloogiaga veel karvavõrtki pistmist. Vaid kolm aastat pärast ettevõtte loomist saime aru, et traditsiooniline viis töötajaid leida ja värvata enam väga hästi ei toimi. Seega ühel päeval otsustasime, et sulgeme oma värbamisbüroo ja asume start-up teekonnale. Olime ümbritsetud start-up’idega ja mitmed inimesed tegid samuti oma iduettevõttega algust. Mõtlesime, et äkki ei olegi see üldse väga keeruline. Mõtlesime, et meil on idee ja teeme ära!