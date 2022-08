India miljardär Gautam Adani tegi äsja ajalugu

Gautam Adani nimi oli enamikele väljaspool Indiat veel paar aastat tagasi võõras. Nüüd teab India ärimehe nime pea igaüks. Adani kukkus ülikoolist välja ja alguses proovis raha teenida teemantite vahetusäriga, kuid siis pöördus hoopis kivisöe äri juurde.

See on esimene kord, kui asiaat on pääsenud Bloombergi miljardäride indeksi esikolmikusse – kaaskodanikud Mukesh Ambani ja Hiinast pärit Jack Ma ei jõudnud kunagi nii kaugele. 137,4 miljardi dollari suuruse varandusega on Adani edestanud Prantsusmaa miljonäri Bernard Arnault'd.

60 aastane Adani on veetnud paar viimast aastat laiendades oma söe ekspordi konglomeraati, kaasates kõike andmekeskustest tsemendi, meedia ja alumiiniumoksiidini. Kontsernile kuulub nüüd India suurim erasektori sadama- ja lennujaamaoperaator, linnagaasi turustaja ja söekaevandaja. Kuigi keskkonnakaitsjad on kritiseerinud Carmichaeli kaevandust Austraalias, lubas ta novembris investeerida 70 miljardit dollarit rohelisse energiasse, et saada maailma suurimaks taastuvenergia tootjaks.

Kuna tema impeerium on laienenud maailma üheks suurimaks konglomeraadiks, mis toidab märkimisväärset jõukuse kasvu, on mure kasvanud kiire kasvu pärast. Adani tehingud on peamiselt rahastatud võlgadega ja tema impeerium on ,,sügavalt ülevõimendatud’’, ütles raamatupidamisfirma CreditSights oma augustikuu raportis.

Adani on ainuüksi 2022. aastal lisanud oma varandusele 60,9 miljardit dollarit, viis korda rohkem kui keegi teine. Ta trumpas üle Ambani, kes oli kuni veebruarini rikkaim asiaat. Aprillis sai Adanist miljardär ja eelmisel kuul ületas ta maailma edetabeli neljanda isikuna Microsoft Corp'i Bill Gatesi.