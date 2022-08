Viis nõuannet lapsele rahatarkuse õpetamiseks

Üks esimesi ja kõige olulisemaid õppetunde väikesele lapsele rahaasjade õpetamisel on mõista ja näidata, kuidas raha teenitakse. Suurepärane viis selle elluviimiseks on anda oma lapsele võimalus ise veidi teenida. Valige välja paar ülesannet, mida laps saaks järgmisel nädalal teha. See võib olla noorema venna või õe eest hoolitsemine, toidu valmistamine, aia rohimine, marjade korjamine, auto puhastamine jne. Kui laps täidab edukalt kõik nimekirjas olevad ülesanded, peaks ta oma pingutuste eest taskuraha saama. Oluline on teada ja mõista, et need lisatööd ei tohiks olla need, mida laps on kohustatud tegema (regulaarne oma toa koristamine vms). Tehtud tööd ja lapse teenitud taskuraha saad jälgida spetsiaalses tabelis korduvkasutatavaid kleebiseid kleepides ning veelgi mugavamalt kasutada selleks ette nähtud äppe.