KAART | Aeg akusid laadida! Homne elektri hind Eestis on Euroopa üks soodsamaid

Keskmine elektri hind on homme Eestis 334 eurot megavatt-tunni kohta, mis on teiste Balti riikidega võrreldes üsna madal. Lätis on keskmine elektri hind homme 565 ja Leedus koguni 637 eurot megavatt-tunni kohta. Soomes on homme keskmine elektri hind sama mis Eestis.