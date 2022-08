Pika ajalooga tikutehas lõpetab Eestis tootmise

AS Hansa Candle on otsustanud müüa süütetikkude tootmise Indiasse oma pikka-ajalisele tarnijale. Ettevõtte on sama, kes ostis juba aastal 2004 tavatikkude tootmisliinid. Viljandi tikutehas on valmistanud süütetooteid 118 aastat.