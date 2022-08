FOTOD | Eesti ettevõtte ehitatud luksusjaht on vinge hinnaga müügis

Jahi idee tekkis tellijal 2014. aastal, kui ta oli näinud James Bondi filmi „Skyfall“, pärast mida ta vaimustus purjejahtidest. Tellija sooviks oli, et jaht näeks välja viisakas ja stiilne.

Jahi ehitanud ettevõte Ridas Yachts & Composites OÜ polnud varem taolise projektiga kokku puutunud, kuid omanik oli kindel, et nad suudavad seda teha. Laevatehas on lansseerinud mitmeid purjejahte, kuid mitte nii suurt. Pärast esimesi vestlusi leidis ettevõte projekti jaoks sobiliku kere, milleks oli 40,5 meetrine jaht, mis oli varustatud tenderluugiga. Melody ehitus algas 2010. aastal Hollandi laevaehitaja Acicio Yachtsi juures, kes ehitas jahile kere. 2017. aastal valmis jaht Eestis. Jahi projekteris Olivier F. van Meer, et siseruumid vastaksid kaasaegsetele luksus- ja mugavusnõuetele.