Tänavu on esimese poole aasta jooksul tarvitatud vaid viiendik ehk 276 miljonit eurot välistoetustest, aasta peale kokku peaks plaanide kohaselt kulutatama ligi poolteist miljardit eurot, märkis riigikontroll.

„Praeguse kiire hinnatõusu tingimustes kehtib põhimõte, et aeg on raha, rohkem kui varem ja iga viivitatud aasta, kvartal või isegi kuu tähendab seda, et saame vähem koole, vähem tervisekeskusi, teid ja muud tarvilikku,“ kommenteeris riigikontrolör Janar Holm.