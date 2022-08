Päev börsil: langejaid oli rohkem kui tõusjaid, kuid Tallinna börsiindeks kerkis siiski

Euroopas on täna indeksid liikunud erisuunaliselt: sakslaste DAX indeks on tõusnud 0,6%, prantslaste CAC 40 ja brittide FTSE 100 langenud vastavalt 0,2% ja 0,5%. Miinusega on alustanud ka USA börsid, kui esimese tunni järel on nii S&P 500 kui Nasdaq Composite indeksid langenud 0,6% ja Dow Jones 0,5%.