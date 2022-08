Tuntud Tallinna restoran lõpetas tegevuse. „Polnud mõtet kolmandat aastat suvel palehigis töötada, kui sügisel jälle jama tuleb“

„Meeletu töö, meeletu vaev ja meeletult palju mässamist. See tegelikult hakkas pihta Ülemiste keskuse laienemisest ja meie positsiooni muutumisest. Me olime päris populaarne koht, aga lõpus seal polnud enam väga mõtet üritada midagi päästa, sest need kulud olid nii suured ja tulud kukkusid nii kiiresti,“ selgitas Rehepapp ning toonitas, et koostööpartneritega olid kõik suhted head ning asjad klaarid.