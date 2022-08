Janar Tammjärv: Eestis tegutsevad tooraine vahendajad on mugavustsoonis

„Pikemat aega on käinud jutt, et valitseb suur sisendmaterjalide nappus. Osaliselt see nii on, aga probleem on ka selles, et Eesti ettevõtted sõltuvad kohalikest tarnijatest. Maailm on suur ja lai – otsekontaktid tootjatega on tulemuslikumad,“ räägib akende ja uste e-kaubamaja Klar Home’i tegevjuht Janar Tammjärv oma kogemusest.