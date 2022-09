Aasta pensionireformist. Suur osa raha läks otse tarbimisse, teine ports istub endiselt kontodel

Lõplikult teada, mis pensionirahast nüüdseks saanud on, ei saa nn ühendatud anumate probleemi tõttu – poes piima ja banaani eest makstaval või korterit ostes sissemaksuks antaval rahal pole templit, mis tähistaks augustikuu palka või mais laekunud pensioniraha. Sellest hoolimata on pangad siiski üritanud mitmesuguste andmete põhjal arvutada ja analüüsida, mida nüüdseks ligi 200 000 inimest selle kümnekohalise summaga pihta on hakanud. Selgub, et läks üldjoontes nii, nagu oli oodatud.