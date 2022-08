Seitse nippi tõhusamaks ja tervislikumaks kontoritööks

Ära ole kogu aeg saadaval

E-kirjad, sotsmeedia, grupivestlused – meil kõigil on palju keskkondi, kus oleme pidevalt online’is ja saadaval. Nii on peaaegu võimatu end välja lülitada. Need segajad ei aita meil anda endast parimat ning mõjutavad meie efektiivsust ja tõstavad stressitaset. Kõikidest suhtluskanalitest aeg-ajalt väljalülitumine suurendab meie heaolu.

Muuda liikumine oma igapäevaseks rutiiniks

Vähenda kohvijoomist

Kohv on kontorielu lahutamatu osa – see on lihtsamaid viise enda ergutamiseks ja põhjuseks, et võtta väike paus. Tõsiasi on aga see, et kui kasutad „kohvipausi“ pigem tervislike mahlade joomiseks ning puuviljade, pähklite ja teiste kehale ning vaimule kasulike palade söömiseks, märkad peagi füüsilise ja emotsionaalse heaolu paranemist.