Vene gaasitarned Euroopasse on katkenud

Venemaa energiafirma Gazprom kinnitas samuti, et gaasitarned Nord Streami toru kaudu on täielikult seoses gaasikompressori komponendi hooldustöödega peatunud.

Nad lisasid, et tarne katkestus on ajutine ja tarned jätkuvad kui gaasikompressor on jälle töökorras.