Täna avanes ettevõtete digipöörde toetus kogumahus 58 miljonit

„Eesmärk on julgustada ettevõtteid investeerima automatiseerimisse ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu, et seeläbi vähendada inimsekkumise vajadust ja suurendada tootlikkust,“ selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo.

Ta lisas, et digipööre on üks oluline sammas meie majanduse ja eelkõige just tööstusettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks.