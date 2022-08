Tulevikutransport: droonid, mis lennutavad inimeseni kõik vajaliku

Alliksoo sõnul lennutaksid vesinikdroonid inimesele kõik vajaliku ja teeks seda väga kiiresti. Alliksoo rääkis oma kõnes, et drooni transport on meie tulevik ehk see on asi, millesse tasub investeerida. Droonid ei lennutaks ainult tarbeesemeid, vaid aitaksid ka inimestel ühest kohast teise jõuda. Teisisõnu on tegu nn õhu taksoga (air taxi).