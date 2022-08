Ossinovski: ministeeriumi saadetud info meie kohta on ju puhas vale ja laim

Eile avaldas välisministeerium pärast mõningast survestamist meedia poolt nimekirja ettevõtetest, kes taotlesid erandit, et ka pärast sanktsioonide kehtestamist jätkata Venemaa naftatoodete importi üleminekuperioodil. See on mõned nimekirjas olevad ettevõtted tagajalgadele ajanud. Alexela soovib ministeeriumilt vabandust (loe siit), kuid vihane on ka Oleg Ossinovski. Delfi Ärilehele antud kommentaaris ütleb Skinest Veeremi omanik järgmist:

„Olen hämmingus, see info Skinest Veeremi kohta on ju puhas vale. Antud kontekstis on vist õigem nimetada seda koguni laimuks.

Skinest Veeremi OÜ ei ole välisministeeriumilt palunud mitte mingit eriluba või muid erisusi, me ei aja Venemaaga mitte mingit naftaäri ega impordi sealt mitte mingeid naftasaadusi.

Ma väga tahaksin teada, kuidas selline nimekiri tekkis ja kes on vastutav, et meie ettevõtte nimi sinna sattus. Loodan, et välisministeerium klaarib selle asja kõige lähemal ajal ära ning vastutavad ametnikud vabandavad tekitatud segaduse eest,“ ütleb Ossinovski.

Milline nimekiri välja saadeti?

Eile õhtul saatis välisministeerium välja 28 ettevõtte nimed koos välisminister Urmas Reinsalu kommentaariga.

„Täna avaldab välisministeerium nende 28 ettevõtte nimed, kes on taotlenud erandit, et ka pärast sanktsioonide kehtestamist jätkata Venemaa naftatoodete importi üleminekuperioodil. Ettevõtete nime, tegevusvaldkonda ja erandi taotlemise fakti ei saa käsitleda ärisaladusena ning nimekirja avaldamisega ei rikuta ärisaladuse reegleid,“ ütleb Reinsalu ning lisab, et on veendunud, et Eesti avalikkusel on põhjendatud huvi teada, millised Eesti ettevõtted on üleminekuperioodiks taotlenud erandeid naftakaubanduse alase äritegevuse jätkamiseks Venemaaga.

„Eesti on esitanud ettepanekud uueks Euroopa Liidu sanktsioonipaketiks, mis tõkestaksid täiendavalt Euroopa Liidu energiakaubandust Venemaaga,“ lisas välisminister.

Nimekiri on leitav siit.