Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul on Eesti üldine kindlustunne järsult halvenenud ja see jõudis juulis 2010. aasta alguse tasemele. Energiakriis, ostujõu langus ja välisnõudluse nõrgenemine on majanduskasvu väljavaadet oluliselt halvemaks muutnud.