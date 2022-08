Kuld kukub varsti viiendat kuud järjest. Üheks põhjuseks on föderaalreservi tegevus

New Yorgi keskpanga juht John Williams ütles teisipäeval, et hinnasurve ohjeldamiseks peavad intressimäärad tõenäoliselt mingil hetkel tõusma üle 3,5%. Eraldi ütles Richmondi keskpanga president Thomas Barkin, et keskpank teeb inflatsiooni ohjeldamiseks „kõik, mis vaja“.

Ametnikud on olnud ebamäärased selles osas, kui suur on nende poliitiline samm septembris toimuval intressimäärade otsustamise kohtumisel, kirjutas Bloomberg. USA majanduses on näha märke tugevusest: kasvamas on nii vabade töökohtade arv kui ka tarbijate kindluse indeks ületab prognoose, see aga võib säilitada inflatsioonisurve ja tõstab väljavaateid kolmandaks järjestikuseks 75 baaspunkti (0,75%) suuruseks intressimäära tõstmiseks.