Start-up'i sektoris töötavatel inimestel esineb üha enam vaimse tervise probleeme

„Start-up'i maailm on niivõrd kiire ja kaootiline, et see loob soodumuse vaimse tervise probleemide tekkeks. Seetõttu on oluline end hoida ja märgata, kui midagi on valesti,’’ ütles Haljas oma ettekandes. Ta lisas, et iduettevõttes töötades võib kord minna väga hästi ja kord jälle väga halvasti, mistõttu saabki selle arvelt vaimne tervis kannatada ja inimesed põlevad läbi.