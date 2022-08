Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi juhataja Jaak Vilo usub, et kuigi huvi infotehnoloogiat õppida on Eestis kõrge ja IT alal töötab Eestis tööjõulistest elanikest 5%, ei jätku nende õpetamiseks siiski piisavalt õpetajaid ja õppejõude. ,,Eesti riik ei hooli meie tulevikust, sest nad ei investeeri piisavalt haridusse ja õpetajate koolitamisse,’’ ütles Vilo.