Ka Operail ei ole väidetavalt taotlenud Venemaa naftatoodete impordierandit

Eesti Päevaleht avaldas esmaspäeval artikli, kus kirjutati, et „õigus kütust importida on Eestis kõigest 12 ettevõttel. Neist kuus on Eesti õliühingu liikmed ja kinnitanud, et nemad ei too Venemaalt midagi“. Järele jääb veel kuus ettevõtet, kelle puhul võiks kütuse importimise teema kõne alla tulla. Sellest hoolimata teatas välisministeerium teisipäeval, et selliseid ettevõtteid on lausa 28.