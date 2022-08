Paldiski terminali haalamiskai platvormi põhimaht valmis ennetähtaegselt

„80 protsenti gaasitehnoloogia montaažiks vajalikust platvormist on lubatust varem valmis. Kuna juulis selgus vajadus platvormi 200m2 laiendusele, siis sellega seotud osa veel ehitame ja anname üle esimesel võimalusel, hiljemalt septembri teises pooles,“ märkis Pakrineeme Sadama OÜ ehitusjuht Reedik Raudla.



„Ei mingit kergemat hingamist, pigem on pingeline tee veel minna, sest ilmastikust tingitud ajaaknad meretehnikaga tööde teostamiseks vaid lühenevad. Kogu meeskond on tugeva tahte ja kindla sihiga, aga hetkel libiseb aeg vägisi käest, sest pea nädala on kogu ujuvtehnika sunnitud ootama mere rahunemist - ehituse rekordigraafikus on meretuultel väga suur roll,“ lausus Raudla.



„Oleme püüdnud teha kõik, et gaasitrassile ja -tehnoloogiale oleks tööfrondid kokkulepitust varem tagatud, järgmine kriitiline ongi lisamahuna projekteeritud platvormi laiendus esimesel võimalusel üle anda. Ehituse lõpptähtaeg 30. oktoober on kõigil silme ees, pingutada ja ilmaga võidu joosta on veel kõvasti, aga meil on kogemused ja teame mida teeme,“ ütles Raudla.



Haalamiskai ehitus on jagatud kolmeks: esimene ja kõige kiirem on anda Eleringile kai põhiplatvorm gaasitoru ja elektritoitekaabli merest ülestoomiseks ja gaasitehnoloogia paigaldamiseks, tänasega on põhiosa sellest ennetähtaegselt valmis. Teine osa on platvormist idapoole sirutuv nelja paaliga tiib ja kolmas on peegelpildis platvormist läänepoole sirutuv nelja paaliga tiib laevaköite kinnitushaakide paigaldamiseks.



Tänaseks on Pakrineemel, Lahepere lahes lõppenud merepõhja süvendustööd ning 85 protsenti 40-meetri pikkustest terasvaiadest rammitud. Lisaks vaiatöödele ja platvormi ehitusele käib paalide ehitus ja on alustatud neid ühendavate sildetorude paigaldust. Tööd liiguvad vastavalt kokkulepitud graafikule – kaiehituse lõpptähtaeg on 30. oktoober. Paldiski terminali haalamiskai ehituse töövõtja on Insenerehituse AS, kelle vaiatööde partner on AS BMGS, metallitöid teostab Ciest Metal OÜ, montaaźi- ja betoonitöid Rakennus Grupp OÜ ja betooni tarnib AS HC Betoon.



Paldiski LNG terminal koosneb kolmest osast – sadamast, Eleringi toruühendusest Balticconnectoriga ja laevast. Alexela ja Infortar vastutavad kai ja sadamarajatiste valmimise eest. Eesti kaks suurt energia- ja investeerimisgruppi Alexela ja Infortar liitsid oma kogemused ja alustasid ehitustegevuse ettevalmistusega omal initsiatiivil ja rahastamisel vahetult peale Ukraina sõja algust.