Omniva sulgeb sügisel üle 70 postiasutuse

Küsimusele, miks tuleb Kiisal, Mellistes, Kuimetsas, Virtsus ja veel kümnetes Eesti paikades postiasutused sulgeda vastas Omniva juhatuse esimees Mart Mägi, et väga selgelt on Eestis inimeste käitumisharjumused muutunud. „Kirjade saatmine üksteisele on vähenenud kümne aastaga viis korda ja pakkide saatmine on suurenenud kümme korda. Paki saatmine on täna pakiautomaatides tehtud nii lihtsaks, et postkontorite ja postipunktide vajadus on oluliselt kahanenud.“