Teisipäeva õhtul avaldas välisministeerium nimekirja neist ettevõtetest, kes taotlesid erandit ka pärast sanktsioonide kehtestamist „jätkata üleminekuperioodil Venemaa naftatoodete importi“. Tõenäoliselt tekitas just see lause parasjagu segadust ja ärritas nii mõndagi ettevõtet, kelle nimi oli 28 hulgas.

Minister Urmas Reinsalu lisas, et ta on veendunud: Eesti avalikkusel on põhjendatud huvi teada, millised ettevõtted on üleminekuperioodiks taotlenud erandeid naftakaubanduse jätkamiseks Venemaaga.