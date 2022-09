G7 arutab Venemaa nafta hinna ülempiiri, et leevendada hindu

„See on meie arvates kõige tõhusam viis Putini tulusid mõjutada ja see toob kaasa mitte ainult Putini naftatulu vähenemise, vaid ka energiahindade languse kogu maailmas,“ ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre kolmapäeval. „Reedel selgub täpsemalt, kuidas see hakkab toimima. Usume, et nii saab mõjutada Venemaad rahaliselt.“ Pole selge, milline oleks hinnapiirang või millised riigid sellega liituvad.

„Me usume, et see ei ole mitte ainult idee, mida tasub uurida, vaid see on idee, mida tasub ellu viia ja ootame huviga, mida rahandusministrid nädala lõpus ütlevad,“ ütles USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby kolmapäeval. Ühendkuningriik teatas kolmapäeval, et toetab kava, kusjuures rahandusminister Nadhim Zahawi ütles, et see on „kõige tõhusam, kui seda toetab võimalikult lai koalitsioon“. USA rahandusministri asetäitja Wally Adeyemo sõitis eelmisel nädalal samuti Indiasse, et arutada hinnapiiri ideed.