Ühendkuningriigis pakuvad poed töötajatele talvel tasuta toitu

Toiduainete hinnatõus on viinud Ühendkuningriigi inflatsiooni 10,1%ni, hinnad tõusevad jätkuvalt kõige kiiremini üle 40 aasta. ONSi andmetel tõusid juulis enim toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnad. Kõige kiiremini kallinesid Ühendkuningriigis leib, teraviljad, piim, juust ja munad, samuti kallinesid köögiviljad, liha ja šokolaad.

John Lewis Partnership'i pressiesindaja kommenteeris BBC-le, et neljatunnise vahetuse töötaja saab valida hommiku-, lõuna- või õhtusöögi, sõltuvalt kellaajast. Töötaja, kellel on kaheksatunnine vahetus, saab valida kaks söögikorda. Ta lisas, et suuremate kaupluste, peakontorite ja jaotuskeskuste töötajad saavad oma söögid sööklatest, pikamaavedude veoautojuhid aga telliksid eelnevalt lõunasöögid, ütles ta. Väiksemates kauplustes töötavatele töötajatele pakutaks müügiautomaatide stiilis pakkumisi, näiteks Waitrose'i salateid või võileibu, lausus pressiesindaja.