Eesti idufirma Wise sai Abu Dhabi võimudelt kopsaka rahatrahvi

Abu Dhabi Global Marketi finantsteenuste reguleeriv asutus (FSRA) leidis, et Wise ei kehtestanud ega säilitanud piisavaid rahapesuvastaseid süsteeme ja kontrolle, et tagada oma rahapesuvastaste kohustuste täielik täitmine, kirjutas Reuters.

Wise ütles vastuseks Reutersi päringule, et ta võtab oma kohustust kaitsta oma kliente ja vältida rahapesu väga tõsiselt ning et ei FSRA ega ettevõte ole tuvastanud rahapesu või muude finantskuritegude juhtumeid. FSRA ütles, et tema läbivaatamine ei leidnud tegelikke rahapesu juhtumeid, mis oleksid tingitud Wise'i rahapesu tõkestamise süsteemidest ja kontrolli puudustest.