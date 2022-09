Toiduainetööstus valitsusele: sügis on käes, kus on kriisiplaan?

„Energiahindade tõusust tingitud metsik inflatsioon nullib juba täna riigi sisemajanduse kogutoodangu kasvu ning vähendab Eesti inimeste ostujõudu, millele oma hoogu lisab ka intressimäärade kasv. Me siseneme majanduslanguse tsükli, kuid seni ei ole meil arusaamu, kuidas kavatseb valitsus tarbijaid kaitsta ohjeldamatute lõpphindade eest?“ kommenteeris Toidulidu juhataja Sirje Potisepp.



Potisepa sõnul ei päästa ainuüksi eratarbijatele energiahinna kasvu kompenseerimine olukorda , sest muude kaupade ja teenuste hinnad, ning eelkõige toiduhinnad, süstivad lähiajal stratosfääri. „Sügis on saabunud seekord vist väga ootamatult, kuna seni ei näe me riigipoolset kriisijuhtimise ja kriisist väljumise plaani. Meie ettepanek on lihtne – toiduainetööstus, kui üks riigi julgeoleku alustala, vajab viivitamatul korral energiahindade piirmäära kehtestamist. Vastasel juhul ei jõua varsti Eesti elanikud lihtsamaidki toite kinni maksta ning jõulud tulevad mustad,“ on tööstused seisukohal.



Toiduainetööstused on valitsusele oma kriisiettepanekud korduvalt edastanud, kuid seni pole tuleviku osas selgust tekkinud. „Ootame valitsuselt konkreetset kriisist väljumise abimeetmete paketti ja kiiret otsustamist. Aega ei ole rohkem jäänud,“ lisas Potisepp.