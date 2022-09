Mis on saanud plahvatusohtlikust Muuga sadama väetiselaadungist? Erandit äravedamiseks pole tänaseni küsitud

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (edaspidi TTJA) tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa väitel on hetkel olukord Muuga sadamas ladustatava väetisega kontrolli all. „Väetis on hoiustatud kaasaegses ja väetise omaduste ning ohtlikkusega arvestavas kuppellaos, kus kokkupuude väliskeskkonna ning teiste ainetega ei ole võimalik. Samuti jälgitakse ohutuse tagamiseks igapäevaselt hoiutingimusi,“ ütleb ta.