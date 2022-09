Venemaal on taasavatud mitmed Crocsi kauplused

Avalikkuses levib Venemaa päevalehe Kommersant artikkel, kus teatakse, et Ameerika tuntud bränd Crocs taasavab Venemaal oma kauplused. Õigupoolest on seal märgitud, et mitmed poed on juba avatud; enne septembrit loodetakse avada veel paar kauplust. Samuti täpsustab lugu, et tõenäoliselt andis Crocs oma kauplused ja frantsiisi Venemaa ärile üle.