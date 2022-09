Soome meedia: talvel ei pruugi tomatit saada

Närpiö Vihannes on Soome köögiviljatootjate ühistu, mille kaudu tuleb umbes 60 protsenti kõigist kodumaistest talvehooaja tomatitest. Tegevjuht Stefan Skullbacka sõnas poolteist kuud tagasi Helsingin Sanomatile, et talvel võib tekkida puudus kodumaistest kurkidest ja tomatitest. „Teame, et talvel läheb meie toodangust kaotsi vähemalt 30 protsenti. See võib ulatuda pooleni ja on veelgi hullemaid stsenaariume, lausus Skullbacka.