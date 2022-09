Kuni raha on odav ning tarbijate kindlustunne kõrge, on see laenuga kompsnseeritav. Nüüd, kus mõlemad näitajad on tugevalt kõikumas ning palga ja ruutmeetrihinna vahe üha käriseb, on see probleem, mida ei tasu alahinnata,“ rääkis analüütik.