ESTO uuenduslikud makselahendused aitavad klientidel rahavoogusid mõistlikult hajutada

Ustaali sõnul oli algusaastatel klientide jaoks ilmselt kõige köitvam see, et ESTO pakkus esimesena reaalajas otsustusmootorit, mis hindas klienti ja kiitis heaks või lükkas tagasi järelmaksuavalduse. „Lisaks olime täielikult automatiseeritud, mõnede lisavõimalustega, mida keegi varem polnud pakkunud,“ lisas ta.

ESTO järelmaksu peetakse ilmselt kõige kasutajasõbralikumaks ja mõistliku hinnaga järelmaksuks Eestis. See pakub mugavat ja selget rahastusvõimalust. ESTO järelmaksul puuduvad trikid nagu hilised intressid või varjatud tasud, nii et järelmaksulepingus kuvatav kogusumma on alati see, mille tegelikult maksate.

Kõige populaarsem makseviis

„ESTO 3“ makseviis on partnerite klientide seas populaarseim makselahendus, mis võimaldab tasuda kolmes võrdses osas ilma lisakuludeta ning kliendi esimene makse on alati järgmisel kuul.

2019. aastal jagas ESTO selles vormingus maksevõimalust oma aktiivsete partneritega ning ESTO 3 makselahendusi kasutab praegu üle 1000 kaupmehe üle Baltikumi.

Näiteks rõivamüüjad nagu Rademar, Sportland, Weekendshoes ja ka universaalne e-pood Shoppa.ee tunnistavad, et inimesed valivad väga sageli just selle makseviisi, ostes jalanõusid, jopesid, tööriistu, jalgratast, e-tõukerattaid, elektroonikat, mööblit jne.

„Näeme, et kahe-kolme aasta pärast on see makseviis sama populaarne kui tavalised pangamaksed,“ on Ustaal kindel.

Üle 200 000 kliendi

„Kogu meie kliendibaas, kes on ESTO profiiliga, ulatub umbes 200 000 inimeseni,“ ütles Ustaal.

ESTO-t kasutab Baltikumi regioonis kokku umbes 1200 aktiivset e-kaupmeest. Samuti on üle 1600 füüsilise kaupluse, kus ESTO teenuseid pakutakse. ESTO tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus sama struktuuri ja tingimustega. Ainuüksi see asjaolu on muutnud ESTO peamiseks partneriks Baltikumi tippkaupmeestele nagu Sportland, Studio Moderna, Elkor jt.

Ustaali sõnul tegutseb Balti riikides mitmeid suuri ja tunnustatud ettevõtteid, kes teevad ESTO makselahenduste kasutajatele eripakkumisi. Näiteks on nende suurimad kliendid Valge Klaar, Goldtime, Bigbox, Elkor, Expert, Shoppa.ee, Rademar, Sportland, Tradehouse, Home4you, Sotka, Asko jne.

ESTO on Eesti juurtega finantsteenuste ettevõte, mis ulatub aastasse 2017. Bränd sündis vajadusest uue põlvkonna makselahenduste järele, mis sobiksid nii lõpptarbijale kui ka müüjale.

ESTO AS järelmaksu krediidi kulukuse määr on 23.63% aastas järgmistel näidistingimustel: krediidi summa 1490 EUR, kauba/teenuse maksumus 1490 EUR, sissemakse 0%, fikseeritud intressimäär 11.90%, lepingutasu 0 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 1844.64 EUR eeldusel, et krediit tagastatakse 24 kuu jooksul igakuiste võrdsete osamaksetena suuruses 76.86 EUR. Tutvu enne lepingu sõlmimist tingimustega ja vajadusel konsulteeri spetsialistiga. Järelmaksu pakub ja haldab ESTO AS.