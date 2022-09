Energiakriis lõi paari kuuga üle 500 kõrge palgaga töökoha

Ida-Virumaa elanikes hirmu ja teadmatust külvav rohepööre algas umbes seitse aastat tagasi. Kui Euroopa Liidus tuli arvestada üha kasvava CO 2 heitmetasuga, siis Venemaa paugutas siinsele turule CO 2 kulude vaba elektrit. Eesti Energia põlevkivielektrijaamade toodang ei olnud enam konkurentsivõimeline.

Seitsme aastaga on ettevõte suurenergeetika valdkonnas koondanud pea pooled töötajad ehk ligikaudu 2000 inimest. Suurem koondamiste laine oli aastatel 2019–2020. „Kõik meie kaevanduses kartsid, et see võib ka nendeni jõuda,“ meenutab Andrei Malinovski 2019. aasta ärevaid aegu Estonia kaevanduses. Tema oli selleks ajaks kaevurina töötanud juba 24 aastat. Seekord ei pääsenud temagi. „Olin sel hetkel puhkusel, kui sain teada, et ka mind koondati,“ ütleb ta.