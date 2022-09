Swedbanki liisingukliendid eelistavad kasutatud autodest pigem Saksa autobrände

„Kasutatud autode liisingulepingute tõus peegeldab turuolukorda. Kui uute autode tarneajad on veninud pikemaks, siis on rohkem ostjaid valinud ootamise asemel kasutatud sõiduki. Oma rolli mängib siin ka see, et soodsat intressi keskkonnasõbralikele sõidukitele ei paku me mitte ainult uutel, aga ka vähekasutatud autodele,“ ütles Swedbanki erakliendi liisingutoodete valdkonnajuht Karin Saar.