Mida teha liiklusõnnetuse korral?

Kannatanu ei ole sündmuskohal

Seadus on siinkohal lihtne ja selge – on kaks valikut: kas kannatanuga õnnestub sündmuskohalt lahkumata liiklusõnnetuse asjaolud fikseerida või tuleb juhtunust teavitada politseid. Sama kehtib näiteks olukorras, kus kerge plekimõlkimine toimub oma kortermaja hoovis ja kahjustada saab naabri sõiduk. Tema kontaktandmed on olemas, kuid süüdlane ei soovi naabrit näiteks hilise tunni tõttu tülitada. Või tagurdatakse vastu naabermaja aiaposti, liiklusmärki või kasvõi lillepeenrasse ja mingil põhjusel ei ole võimalik kannatanut juhtunust kohe teavitada. Võib tunduda kentsakas, aga ka sellistel juhtudel on segaduste vältimiseks mõistlik helistada numbril 112. See annab selgelt märku, et süüdlane ei soovi õnnetuse põhjustamise vastutusest pääseda. Politseid teavitamata sündmuskohalt lahkudes võtab kahju põhjustaja ka riski, et kahju tuleb tal endal korvata.