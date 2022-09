Suur põud Hiinas võib raputada maailma karmimalt kui pandeemia või sõda

Püsiv ja põletav kuumus. Jõgede veetase on järjest madalam; paljudel hüdroelektrijaamadel pole energia tootmises piisavalt vett; tootjad on pidanud töö peatama; sügisene teraviljasaak on kuumusest ja üleujutustest ohus. Just sellist märksõnadega saab võtta kokku suuremast tänavusest maailma toiduainete hinnatõusust pääsenud, kuid põuas vireleva Hiina.