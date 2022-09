Mida teha, kui raha sulab peos nagu jäätis kuumal suvepäeval?

Miks sa seisad, sulav jäätis peos? Isegi oma raha eest millegi sobiliku ostmine ehk jäätise kiiresti ära söömine tundub praegu parem, kui lasta sellel mitte midagi tehes lihtsalt maha tilkuda. Rahvana kokku on meil ju raha pangaarvetel rohkem kui kunagi varem. Probleem on aga see, et praegu lihtsalt kaotab see raha inflatsiooni tõttu kiiresti oma väärtust. Veelgi halvem uudis on see, et intressi tootvate tähtajaliste hoiuste osakaal Eesti pankades hoiustatust on kogu aeg pidevalt kahanenud. Aga just see on hoiuseliik, mis annaks kasvõi osalise kaitse säästude sulamise vastu.