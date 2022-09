Uudis kalasõbrale: Härjanurme Kalatalu investeerib ja areneb

Kalatalu Härjanurmes tegutseb pereettevõttena Jõgevamaal Jõune külas kokku 74 hektari suurusel maa-alal. Kasvanduse juures on huvilistele võimalused nii kalapüügiks kui ka kalapidudeks, olemas on kalakohvik ja grillimaja, pikniku- ja seminarivõimalused.

Ennekõike on Härjanurme siiski pika ajalooga kalatootja, mille tiikide veepindala on kokku ca 41 hektarit, millele lisanduvad forellikasvanduse kiirvoolubasseinid. Toodetakse vikerforelli, beebiforelli, forellifileed, punast kaaviari, karpkala, siberi tuura, valgeamuuri, jõevähki ja koha noorkala loodusveekogudesse asustamiseks jm. Kalatööstuses roogitakse, fileeritakse, pakendatakse ja jahutatakse püügivärsket kala. Samuti töödeldakse ja pakendatakse punast kaaviari.

Kalatalu müügijuhina töötava perepoja Martin Liivi sõnul on Härjanurmet ajalooliselt arendatud peamiselt pere omavahendite arvelt, kuid nüüd on Bigbankiga sõlmitud järjestikku mitu finantseerimislepingut, mis võimaldas talule uut jõulisemat restarti.

„Härjanurme üks põhimõte on, et me kasvatame ise põhilise noorkala marjast, mitte ei osta seda sisse. See aga tähendab pikemat tootmistsüklit, enne kui investeeringud tagasi tootma hakkavad,“ märkis Liiv. Samal ajal arendab talu uute liikide tehistingimustes kasvatamise võimalusi, tehes tootmiskatseid ja koostööd Eesti Maaülikooliga, mis on samuti aeganõudev protsess.