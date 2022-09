ÄRI LIIKUMA: Bigbank pakub ettevõtetele autoliisingut 0% sissemaksega

„Meist on just viimasel paaril aastal saanud Eesti ettevõtjate arengu eriti aktiivne toetaja. Eelmisel aastal kasvas meie ärilaenude maht pangandusturu keskmisest ligi kuus korda kiiremini,“ selgitas Bigbanki juhatuse liige ja ettevõtete panganduse valdkonna juht Ingo Põder ning lisas, et praeguseks moodustavad ärilaenud juba 30% Bigbanki laenuportfellist.